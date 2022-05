Kate Middleton tem uma nova missão entre mãos. A duquesa de Cambridge foi escolhida para apadrinhar a Maternal Mental Health Alliance.

"Cabe a cada um de nós apoiar os pais e os cuidadores", notou a mulher do príncipe William num vídeo que publicou no Instagram.

A duquesa revela estar “extremamente orgulhosa” deste novo papel, acrescentando que “ninguém está imune à possibilidade de sofrer ansiedade e depressão” enquanto está a educar crianças.

"O nascimento de uma criança é um dos maiores presentes da vida. Mas também pode ser um dos momentos mais desafiantes para tantas famílias e não se deve lidar com isso sozinho", fez saber.

"Os últimos dois anos lembraram-nos do quanto precisamos uns dos outros e do quão importantes são as nossas relações para a saúde e felicidade a longo prazo. Isto começa nos primeiros anos de vida, quando precisamos do cuidado próximo e contínuo das pessoas à nossas volta para nutrir o nosso desenvolvimento e assegurar que começamos da melhor forma a nossa vida”, sublinha.

“Há ainda muito a ser feito. E cabe a cada um de nós apoiar os pais e os cuidadores, e todos os que educam crianças. Ao assegurarmo-nos que a próxima geração consegue prosperar, podemos ajudar a criar uma sociedade mais forte, saudável que nos beneficie a todos”, completa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Leia Também: Um clássico (em verde). Kate Middleton deslumbrante com vestido midi