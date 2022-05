Esta quinta-feira, dia 18, Kate Middleton marcou presença no Festival de Cinema de Cannes e escolheu para o evento um dos visuais mais icónicos que já usou.

Falamos do vestido Lambe da assinatura do designer Roland Mouret - um modelito preto, estilo sereia, com uma faixa branca no peito e ombros - que custa 3.185 euros.

O modelo original tinha uma parte semitransparente nas costas, que a duquesa optou por substituir pelo tecido opaco, de modo a tornar a peça menos ousada.

Ora veja:



© Site Roland Mouret / Getty Images

