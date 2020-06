A atriz Karla Souza, conhecida pela participação na série 'How To Get Away With Murder', foi mãe pela segunda vez.

O anúncio foi feito nas suas redes sociais, esta quinta-feira, dia 19, com uma adorável imagem na qual mostra o rosto do bebé, o pequeno Luka.

O menino é fruto do casamento de Karla Souza com Marshall Trenkmann e vem juntar-se a Gianna, de dois anos.

