Em casa de Kapinha é dia de festa! O artista completa 46 anos este domingo, 10 de maio, data que o próprio assinalou na sua página de Instagram, onde mostrou o bolo de aniversário.

Muito ativo na app TikTok, Kapinha recebeu um bolo onde se podia ler: "TikTok King (Rei do TikTok)".

A data também foi destacada pela companheira, Mafalda Teixeira, que se declarou ao seu amor neste dia especial.

"Feliz aniversário, meu amor. Parabéns à minha cara metade! A pessoa que Amo, que está sempre ao meu lado, com quem me tornei uma mulher mais completa e Feliz. Mereces Tudo do Melhor! Amo-te", escreveu.

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Gabriel, que completou seis anos no passado mês de abril.

