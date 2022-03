Kanye West publicou a primeira fotografia com Chaney Jones, esta terça-feira, um gesto que está a ser visto como uma aparente confirmação dos rumores sobre um alegado romance.

O rapper usou um emoji de um coração preto para legendar uma imagem captada por um paparazzi onde aparece com a sósia de Kim Kardashian.

Uma imagem que foi inicialmente partilhada pelo The Shade Room. “Parece que o Ye e a nova namorada, Chaney Jones, estão fortes”, escreveram no The Shade Room. “Eles foram vistos a fazer algumas compras em Miami”, acrescentaram.

Por sua vez, relata o Page Six, Chaney Jones partilhou uma fotografia com Kanye West um dia antes.

© Instagram/Chaney Jones

Sabe-se ainda que têm passado muito tempo juntos após o fim da relação do rapper com Julia Fox no início do mês.

