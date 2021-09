Kanye West parece ter dado aos fãs uma visão mais 'detalhada' da recuperação do filho, Saint, de cinco anos.

No início do mês, a ex-mulher do rapper e mãe do menino, Kim Kardashian, revelou que o filho tinha partido o braço. Na manhã de sábado, 25 de setembro, Kanye West publicou no Instagram três fotografias que pareciam ser de um raio-x feito ao braço do pequeno Saint.

Embora o artista não tenha colocado nenhuma legenda na publicação, na caixa de comentários foram muitos os seguidores que enviaram uma mensagem ao pequeno Saint.

"Recuperação rápida" ou "a desejar ao Saint uma rápida recuperação", são dois exemplos dos muitos comentários.

