Kanye West lançou a Yeezy Christian Academy, esta semana, uma notícia anunciada no Twitter com um vídeo onde alguns dos membros mais jovens do clã Kardashian surgem no meio de outras crianças.

"Querido futuro, ainda acredito em ti. Ainda acreditamos em ti. Acreditamos nas nossas famílias", afirmam as crianças ao longo do vídeo, onde se destacam a filha do rapper, North, o filho Saint, o sobrinho Mason Disick e a sobrinha Penelope Disick.

"No nosso futuro, vamos curar. No nosso futuro há um lar para todos. No nosso futuro há comida para todos. No nosso futuro há amos. Jesus ama todos. Vamos liderar com amor! O nosso futuro está à nossa espera", acrescentam.

Um comunicado enviado à imprensa internacional, descreve a academia como a "mais recente iniciativa de West para a educação" e não fornecer outros detalhes.

A nota diz ainda que “o vídeo demonstra a responsabilidade que os cidadãos têm pelo futuro das crianças na América”.

