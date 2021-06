Kanye West tem vindo a aproximar-se de Irina Shayk ao longo dos últimos tempos, momentos dos quais o rapper tem desfrutado, conforme noticia a imprensa internacional.

Segundo as mais recentes informações, o músico, de 44 anos, envolveu-se num romance com a modelo, de 35, após o seu casamento com Kim Kardashian ter chegado ao fim.

"O Kanye está bem. Ele fez uma grande viagem a França com a Irina. Eles vão namorar à distância", informou uma fonte à revista People, uma vez que Kanye vive em Los Angeles e Irina em Nova Iorque.

Um dos motivos que leva o artista a não querer mudar-se deve-se aos quatro filhos - North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três e Psalm, de dois - frutos do seu casamento anterior com a Kardashian, bem como o facto de ter negócios na cidade.

Uma outra fonte acrescentou por seu turno: "Eles conhecem-se há anos a nível profissional. Ele começou a cortejá-la há algumas semanas. É um homem bastante persuasivo".

Agora, resta esperar e ver se este romance irá evoluir.

