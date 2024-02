Travis Scott surpreendeu os fãs com a presença de Kanye West no espetáculo que realizou em Orlando, na Flórida, EUA.

O 'ex' de Kim Kardashian levou ao palco alguns dos seus sucessos, entre eles 'Runaway' e 'All of the Lights', tendo surgido com uma máscara branca que fazia lembrar a personagem Jason Voorhees do filme 'Sexta-Feira 13'.

O momento ficou gravado e rapidamente chegou às redes sociais. Veja o vídeo abaixo:

