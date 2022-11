Kanye West pediu desculpas à família de George Floyd depois de ter dito que o cidadão afro-americano morreu porque estava "drogado" e não devido a violência policial.

O rapper, abordado por jornalistas na passada sexta-feira, dia 28 de outubro, mostrou-se arrependido e referiu que o vídeo, tornado viral, onde é possível ver o momento em que Floyd perdeu a vida, "lhe parte o coração".

“Eu sei que a polícia ataca e que os Estados Unidos da América são genericamente racistas. Mas houve situações em que o dinheiro foi usado para nos fazer votar no Partido Democrata", referindo-se ao movimento Black Lives Matter.

"Quando questionei a morte do George Floyd, magoei o meu povo. Quero pedir desculpas por isso, porque agora sei, porque Deus me mostrou, através da Adidas e dos 'media', como é ter um joelho no pescoço", notou ainda.

Em relação aos comentários antissemitas que tem sido acusado de ter proferido, o artista disse o seguinte: "Não entendi que podia ser antissemita até ter lido uma definição de antissemitismo. Não entendi que era antissemita dizer que o meu advogado é judeu, a minha editora também e que tenho um empreiteiro judeu".

Importa recordar que estas recentes declarações de Kanye West levaram a que várias marcas decidissem terminar as suas parcerias com o artista. A Adidas, referida pelo próprio nestas declarações aos jornalistas, teve um impacto maior dado que os produtos da marca de calçado do rapper, a Yezzi, eram produzidos pela empresa alemã.

