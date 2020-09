A edição do 'Big Brother 2020' ficou marcada pela formação do grupo dos 'Kamikaze' e, por consequência, de um outro, que ficou apelidado de 'Neutros'. Este primeiro deu que falar pelos confrontos acesos com os jogadores mais calmos, o que valeu aos seus integrantes duras críticas do público.

Contudo, as polémicas não afastaram o grupo e, terminado o jogo, a amizade cresce a olhos vistos fora da casa.

Ainda esta segunda-feira, Hélder publicou uma fotografia na companhia de Angélica, Iury, Daniel Monteiro e Pedro Soá, referindo que esta "amizade vale ouro".

Na imagem, aparecem também a irmã de Iury, Anuska, e a namorada de Pedro Soá, Ana Águas.

Clique na galeria e veja outros registos que dão conta dos animados encontros que têm acontecido desde o fim do programa.

