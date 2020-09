Kaley Cuoco deu os primeiros passos na representação em 1997, com a participação no filme 'Picture Perfect', no qual Jennifer Aniston era protagonista. Um projeto especial que recordou esta quinta-feira nas suas redes sociais.

A atriz confessa que ficou desanimada ao perceber que a sua única fala acabou por ser cortada, mas guarda desta participação as melhores memórias graças a Aniston.

"Só me lembro de passar o dia inteiro a convencer-me a dizer à Jen o quanto a adorava. [A série] 'Friends' era tudo para mim naquela altura", referiu, mostrando-se desde cedo uma grande fã de Jennifer Aniston, que dava vida à personagem Rachel Green.

"Ela foi muito generosa comigo, tal como é agora", elogiou ainda.

Leia Também: Kaley Cuoco responde a fãs que questionam uso de máscara em treino