Kaley Cuoco e Tom Pelphrey estiveram juntos num evento público pela primeira vez enquanto casal. Os atores marcaram presença na cerimónia que homenageou o produtor Greg Berlanti, que recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood, esta segunda-feira.

De recordar que Greg Berlanti trabalhou como produtor executivo em 'The Flight Attendant' juntamente com Kaley Cuoco.

A presença no evento chega depois de o casal ter assumido a relação no início do mês.