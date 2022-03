Kaley Cuoco até pode já estar habituada a desfilar nas passadeiras vermelhas, mas também há percalços. E a prova disso mesmo é o recente vídeo que partilhou no Tik Tok.

Esta sexta-feira, a atriz mostrou um vídeo onde inicialmente se mostra confiante a 'desfilar' de saltos altos, da Le Silla, e com um curto vestido brilhante, da Dolce & Gabbana. Um momento que acabou com as gargalhadas da atriz e dos presentes, depois de Kaley ter-se desequilibrado e quase que caiu.

