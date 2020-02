Justin Timberlake e Jessica Biel fizeram, esta segunda-feira, a sua primeira aparição pública em conjunto desde a polémica que agitou a relação. Em novembro do ano passado, imagens do ator em clima de cumplicidade com a atriz Alisha Wainwright deram azo a rumores de traição, o que levou Timberlake a lamentar publicamente o episódio.

O escândalo parece não ter destruído o casamento de sete anos e a dupla decidiu, dois meses depois, aparecer num evento mostrando a sua união.

Justin Timberlake apoiou a mulher na estreia da nova temporada da série 'The Sinner', no entanto, houve um pormenor que saltou à vista e que pode ser indicador de alguma desconforto entre o casal.

A especialista em linguagem corporal Blanca Cobb falou da postura do casal em declarações à revista Cosmopolitan, frisando que, apesar de se mostrarem cúmplices na pose, o cantor apareceu com o punho fechado, o que mostrou que "estava um pouco tenso".

"Tendo em conta que é a sua primeira aparição pública desde a polémica, é possível que eles estivessem um pouco nervosos com o escrutínio público", explicou.

