Justin Bieber e a mulher, Hailey Baldwin Bieber, foram recebidos na tarde desta segunda-feira, dia 21, pelo presidente francês Emmanuel Macron.

De acordo com a imprensa francesa, terá sido o cantor canadiano, de 27 anos, que está de passagem por Paris, a solicitar o encontro com o chefe de estado.

A reunião terá decorrido por ocasião do Festival de Música, no âmbito do Dia Europeu da Música, que hoje se assinala, e os dois terão debatido temas relacionados com a juventude.

Justin Bieber partilhou nas suas redes sociais uma fotografia do encontro. Na imagem, o cantor e Hailey Baldwin Bieber posam ao lado de Emmanuel Macron e da sua esposa - Brigitte Macron.

Apesar desta reunião, Justin Bieber não fará parte do alinhamento do concerto previsto para esta noite na Cour d'honneur do Elysée, organizado pelo músico Jean-Michel Jarre. Este evento dará destaque à música eletrônica, particularmente afetada pela crise provocada pela Covid-19.