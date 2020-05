Durante o tempo de isolamento que se notou por todo o mundo, Justin e Hailey Bieber têm vindo a partilhar uma série de vídeos nos quais falam sobre o seu relacionamento e os problemas com que foram lidando desde o primeiro dia de casamento.

Ora, uma das confissões que chamou a atenção foi a do cantor durante um episódio intitulado 'Pergunta-nos qualquer coisa em direto com os Bieber'.

"Mudarias alguma coisa se pudesses voltar atrás no tempo?", questionou uma fã.

"Não me arrependo de nada, porque acho que isso é que faz de ti quem és, aprendes com as coisas, mas se pudesse voltar através e não tivesse de enfrentar a dor por que passei, provavelmente guardava a minha virgindade para o casamento. Sei que isto pode parecer uma loucura, mas acho que seja útil. O sexo pode ser confuso quando apenas és ativo com qualquer pessoa... é verdade", justificou.

Numa entrevista que deu à Vogue no ano passado, Justin revelou que tinha "um problema legítimo com sexo" que o levou a ficar de celibato durante uma fase.

