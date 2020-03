José Carlos Pereira derreteu os seus seguidores do Instagram com uma imagem no mínimo amorosa. No retrato, o ator surge com o filho, o pequeno Salvador, aproveitando para enviar uma mensagem de esperança no meio da pandemia do novo coronavírus.

"Juntos vamos conseguir... Cada um tem de fazer o melhor de si", sublinhou.

Sendo formado em medicina, o artista tem vindo a ser um dos muitos profissionais a lutar contra o Covid-19.

Recorde-se que Salvador, de três anos, é fruto do anterior relacionamento de José Carlos com Liliana Aguiar.

Leia Também: José Carlos Pereira alerta para a falta de sangue nos hospitais