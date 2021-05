"Fui consultado pela minha Mariana, um rastreio ao estado dos meus dentes seguido de limpeza geral. Ali, deitado na cadeira, ela nem deu pelos meus olhos molhados, não de dor, porque as suas mãos são veludo, mas de emoção". Foi com estas palavras que Júlio Isidro começou por descrever um momento único da sua vida, esta segunda-feira, 10 de maio.

"A menina nascida há 22 anos, o bebé tão feito por amor e tão aguardado com ansiedade, a quem dei banho, mudei fraldas e preparei biberões para depois a aconchegar no berço... Tudo com o olhar atento e carinhoso da mãe... Ali estava eu no 'berço' do consultório onde uma jovem de olhos brilhantes me tratava", descreveu de seguida, sem esquecer do percurso da outra filha, Francisca, fruto do casamento com Sandra.

"Só passando o tempo poderia saborear o prazer que tive hoje. Com esforço, contrariando alguns momentos de cinza, tento viver bem, porque cada dia é uma vida. Hoje vivi uma e única. Um dia próximo serei testemunha de uma obra da artista cá de casa, a Francisca. E o ciclo há-de continuar porque tenho mais dias/vidas para viver", disse.

"O sorriso da foto é prova de que a Mariana Isidro Do Carmo deu mais luz à minha alegria. E assim vou embalando a vida, até que um dia ela adormeça", escreveu ainda na legenda de duas fotografias, uma registada neste momento especial e outra captada há vários anos.

