Júlio Isidro demonstrou a enorme admiração que nutre por Filomena Cautela. O apresentador participou no programa da apresentadora, experiência da qual falou nas redes sociais.

"No vórtice de trabalho em que ando, havia um não impossível: não querida Filomena Cautela, não posso estar consigo na nova série do seu belíssimo Programa Cautelar. Tenho tantos compromissos e já não vou para novo... mas a menina merece mais um pouco do meu fôlego. E lá fui gravar um momento que exala ternura e profunda admiração de parte a parte", começa por descrever.

"Já o disse de outras formas e em diferentes ocasiões, mas para a mim, a Filomena ilumina os ecrãs de televisão com uma luz especial, feita de simpatia, calor humano, ternura e uma inesgotável energia", elogia.

"Gravei a minha parte, abracei com carinho a autora e apresentadora deste formato tão interessante, e ali ficámos sentados enquanto as legendas finais passavam. Há minutos na vida que dão sentido à vida. Muita sorte para si querida Filomena, já que temos o júbilo de a termos connosco", completa.7

Leia Também: Filomena Cautela em choque com mensagem de ucraniana: "O que respondo?"