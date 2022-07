Muito se tem falado sobre o estado de saúde de Julio Iglesias nos últimos tempos. Os rumores dão conta de que o cantor está muito debilitado, embora o próprio e os seus filhos já o tenham desmentido.

No entanto, o assunto volta agora a ganhar destaque, isto depois do cantor ‘El Puma’, amigo íntimo do artista de 78 anos, ter dito que o mesmo está com sérios problemas de mobilidade e, por essa razão, só consegue deslocar-se de cadeira de rodas, explica o NIUS.

O cantor venezuelano terá garantido ainda que Julio Iglesias mantém o sentido de humor, ainda que apresente alguns problemas de memória em situações ocasionais.

As informações terão sido partilhadas por 'El Puma' ao jornalista Jorge Rial, que as tornou depois públicas.

Leia Também: Noémia Costa sobre participação em novela da Globo: "Vou sentir saudades"