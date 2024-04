Julia Stiles foi mãe pela terceira vez em 'segredo', como acabou por contar em entrevista ao The New York Times.

"Tenho um bebé de cinco meses e comecei a dirigir o meu primeiro filme", disse a estrela de '10 Things I Hate About You', de 43 anos, referindo-se ao filme 'Wish You Were Here' cuja produção foi encerrada em fevereiro.

Além de não ter partilhado mais detalhes sobre o bebé que nasceu no ano passado, confirmou que "não falou sobre isso".

De recordar que Julia Stiles e o marido, Preston Cook, são também pais de Strummer, de seis anos, e Arlo, de dois.

Leia Também: Depois de mostrar encontro dos filhos, Angie Costa de volta a casa