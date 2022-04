Depois de mostrar-se a bordo de um avião na companhia do marido, Rui Pêgo, Júlia Pinheiro desvendou aos seus seguidores do Instagram qual o destino escolhido para a mais recente 'escapadinha' do casal.

"Ponta Delgada é o nosso destino. São Miguel o nosso refúgio durante alguns dias", conta a apresentadora da SIC ao divulgar as primeiras imagens, disponíveis na galeria, da viagem romântica.

Júlia Pinheiro e Rui Pêgo são casados há vários anos. O casal têm três filhos em comum, Rui Maria Pêgo e as gémeas Carolina e Matilde. O radialista é ainda pai de Sofia, fruto de um relacionamento anterior.

Leia Também: Júlia Pinheiro 'apanhada' em momento carinhoso com o marido