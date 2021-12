As reações à morte de Rogério Samora continuam a multiplicar-se e Júlia Pinheiro não ficou de fora da onda de homenagens. A apresentadora fez uso do seu blog homónimo para prestar um tributo ao ator, recordando a viagem que os aproximou.

Júlia Pinheiro começou por referir que viu Rogério Samora "foi em palco" com 'A Paixão Segundo Pier Paolo Pasolini', com direção de Felipe La Féria. A sua admiração pelo ator nasceu nesse momento e intensificou-se com uma viagem que fizeram a Nova Iorque em âmbito profissional.

"Costuma-se dizer que é nas viagens que nos conhecemos melhor. E eu sinto que, de facto conheci um outro Rogério, desde que viajámos juntos, em equipa, a Nova Iorque, em representação da novela da SIC ‘Rosa Fogo', candidata a um Emmy. Foram cinco dias fantásticos, bem-dispostos, tão divertidos. A minha admiração por ele era enorme. Mas cresceu ainda mais um bocadinho desde então", recordou.

E antes de terminar, dedicou ao ator generosos elogios: "Um ator de exceção. Um artista intenso. Uma personalidade vincada, sempre a deixar a sua marca em cada trabalho, em cada amizade. Eu gosto muito do Rogério. E tenho dificuldade em conjugar esta frase no tempo verbal que as circunstâncias impõem. Até sempre".

