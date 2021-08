Júlia Pinheiro recorreu à sua página de Instagram para lamentar a morte do amigo Manuel Belchior.

Numa publicação que fez na rede social esta terça-feira, a apresentadora deixou uma mensagem de carinho à família do querido amigo.

"No meio de um verão perfeito, a notícia da morte do Nelo atingiu-nos com uma imensa tristeza. O Nelo foi um amigo de todas as horas, um homem amável e bem humorado, um príncipe na estrada e na vida. Cuidou das minhas filhas, das avós e sempre que eu precisei de ser socorrida. O Nelo era o melhor segredo de Lisboa. Vamos ter tantas saudades dele. Para a sua família, os meus sentidos pêsames", disse.

De recordar que a fadista Mariza também já tinha recorrido à mesma rede social para lamentar a morte de Manuel Belchior.

