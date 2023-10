Hoje, 6 de outubro, uma das grandes referências da televisão em Portugal está de parabéns! Júlia Pinheiro completa 61 anos de vida, data que irá comemorar em privado, numa pequena festa, em família.

Estivemos à conversa com a apresentadora na gala dos Globos de Ouro, que aconteceu no passado dia 1 de outubro, ocasião em que Júlia abordou o assunto.

"Estas coisas das festas acho bestial, mas já fui a muitas, portanto, nos meus anos estou em casa com a família e é maravilhoso, chega perfeitamente", garante.

A comunicadora recordou ainda as celebrações do ano passado, quando chegou aos 60 anos de vida, número que mereceu uma "gala doméstica" organizada pelos filhos e pelo marido.

Apesar de mais um ano se ter passado, a data não serve para Júlia fazer grandes reflexões sobre a vida, pelo contrário. "Estamos todos bem, com saúde, tranquilos e com alegria que é das coisas mais importantes", defende.

Por fim, garantiu ainda que o envelhecimento não a assusta. "A passagem do tempo é, para mim, apenas a medida em que eu posso ficar mais madura e mais sensata. Não me aflige as rugas, que tenha um corpo menos fantástico do que já tive na vida, acho que para a minha idade continuo fantástica".

