Júlia Pinheiro e Rui Pêgo estão casados há 38 anos e hoje, 28 de dezembro, foi dia de celebrarem o amor que os une.

A apresentadora, que se encontra de férias, mostrou-se com o companheiro na praia e na legenda da publicação escreveu: "Hoje comemoramos os 38 anos do nosso casamento. Viemos ver o mar, sentir a magia de um magnífico dia de inverno. E antes que me perguntem… sim! Voltávamos a fazer tudo outra vez".

Rui Oliveira, amigo deste casal, foi apenas uma das várias pessoas que comentaram a partilha. Ora veja:

Leia Também: O visual natalício de Júlia Pinheiro que apaixonou os admiradores