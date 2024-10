A SIC tem feito várias homenagens a Marco Paulo após ter-se tornado pública a notícia da sua morte. O programa de Júlia Pinheiro, que ocupa as tardes do canal, foi também dedicado à vida do inconfundível artista português.

Aliás, logo a abrir a emissão do 'Júlia', esta quinta-feira, dia 24 de outubro, a apresentadora disse: "Hoje o dia amanheceu triste. Marco Paulo deixou-nos. É com profundo pesar que o país vê partir, aos 79 anos, um dos artistas mais acarinhados de sempre".

"Como é do conhecimento público, o cantor lutava contra uma doença oncológica, doença que o assombrou várias vezes ao longo da vida, mas que desta vez não conseguiu vencer. Marco Paulo partiu, mas a voz poderosa e os êxitos incomparáveis continuarão vivos na memória coletiva e no legado que deixa às gerações futuras", acrescentou.

"Ao longo de 58 anos de carreira, o cantor foi distinguido com as mais altas insígnias do país. Mas foi sempre no aplauso e no amor do público que encontrou a maior alegria e prepósito de vida. Como não podia deixar de ser, hoje prestamos homenagem ao nosso querido Marco Paulo numa emissão especial. Vamos receber aqui vários artistas que foram importantes na vida do cantor e recordar os muitos momentos que partilhamos com Marco ao longo dos anos", completou.