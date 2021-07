"Hoje é um dia muito especial para a nossa família": é desta forma que Júlia Pinheiro começa uma bonita homenagem dedicada às suas filhas gémeas, Carolina e Matilde, uma vez que hoje, 17 de julho, celebram o seu aniversário.

"As gémeas, as filhas Carolina e Matilde completam 28 anos. Está fotografia tem duas décadas, tirada numa tarde de brincadeiras e patifarias com o irmão", lembra.

"Neste sábado, as duas comemoram a independência, a autonomia e o amor que existe nas suas vidas. Celebro as conquistas de ambas, a sua inteligência, a capacidade de amar e cuidar. As minhas filhas são mulheres maravilhosas. Parabéns, meus amores!", completou.

Eis a publicação:

