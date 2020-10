António Raminhos foi o convidado especial de Júlia Pinheiro na tarde desta segunda-feira, dia 12, para uma conversa íntima sobre a vida e carreira do comediante. O casamento de 21 anos com Catarina Raminhos e a vida familiar com três crianças foram assuntos de destaque e o humorista acabou por confidenciar uma das suas piadas mais comuns.

"Costumo dizer que, em casa com quatro mulheres, quando todas tiverem o período, não vou ter uma semana por mês de descanso", contou.

Contudo, Júlia Pinheiro não partilhou do mesmo sentido de humor e acabou mesmo por criticar o comediante, afirmando que a piada foi "um pouco machista".

Vale referir que António Raminhos é pai de Maria Rita, de 10 anos, Maria Inês, de oito, e Maria Leonor, de quatro, fruto do casamento com Catarina Raminhos, com quem subiu ao altar em 2007.

Leia Também: António Raminhos, Toy e Ana Varela dão a cara por campanha ambiental