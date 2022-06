No início do mês, 7 de junho, Júlia Pinheiro recebeu no programa das tardes na SIC Celeste, convidada que foi contar a sua história de vida marcada por momentos de grande dificuldade.

Na altura, Celeste confessou que o que lhe mais fazia falta agora era uma cadeira elétrica, uma vez que a sua antiga se tinha estragado e que agora via-se impossibilitada de sair de casa.

Esta segunda-feira, 21 de junho, Celeste voltou ao programa de Júlia para ser surpreendida.

Maria do Rosário, telespetadora que vive na Ilha do Pico, Açores, decidiu oferecer a tão desejada cadeira a Celeste.

"Quero dizer que quando eu a vi no programa sensibilizou-me imenso a sua história e não pude deixar de intervir para ajudar", começou por dizer.

"Tenho o maior gosto em facilitar um bocadinho a vida à dona Celeste. É uma pessoa que merece, que é uma lutadora e com quem me identifico. Vou dar-lhe a cadeira elétrica que ela precisa", notou.

'Lavada em lágrimas', Celeste fez vários agradecimento à espetadora, notando: "Muito obrigada, foram as pernas que a senhora me deu".

Veja aqui o momento de grande emoção!

