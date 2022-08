Júlia Palha decidiu partilhar com os seguidores da sua conta oficial de Instagram aquelas que são as suas últimas pesquisas feitas no Google.

Numa imagem onde é possível ver as oito coisas que a atriz pesquisou por último no motor de busca, é possível ver alguns dos temas com que a mesma se tem preocupado.

"Porque fico muito enjoada depois de comer massa", "como apagar todos os emails do gmail" e "piratas atuais" são alguns deles, aos quais se junta uma muito curiosa: "Concerto D'ZRT bilhetes", pode ler-se, o que mostra que Júlia Palha teve interesse em estar presente nos concertos da banda, agendados para o próximo ano.

Na mesma imagem pode ler-se ainda coisas como "língua dos tigres", "vomidrine dá sono" e "dor de garganta pode comer sorvete", bem como o que parece ser uma tentativa de encontrar uma música.

© Instagram/Júlia Palha

Leia Também: Jessica Athayde diverte-se em Bali: "Agora já tenho o meu par"