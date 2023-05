Júlia Palha mudou radicalmente de visual. A atriz está ruiva, tal como revela a sua mais recente partilha na rede social Instagram.

"Agora sou uma ruiva de edição limitada", escreveu ao mostrar as primeiras fotografias com o novo look.

Para já, a estrela das novelas da SIC não divulgou o motivo da transformação. Será uma nova personagem ou apenas vontade de mudar?

Ainda na mesma rede social, Júlia Palha divulgou um vídeo, agora disponível na galeria, que mostra a reação dos seus familiares e amigos ao verem-na de cabelo cor de laranja. A grande maioria ficou de 'boca aberta' com a mudança, tal como os fãs que há vários anos estavam habituados a vê-la de cabelo loiro.

Veja o vídeo na galeria.

