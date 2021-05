Júlia Palha, de 22 anos, é sempre discreta quando o assunto é a sua vida pessoal, são por isso raras as fotografias que a jovem atriz publica ao lado do namorado. Contudo, esta terça-feira, dia 18, a estrela da SIC decidiu abrir uma exceção para declarar publicamente todo o amor que sente por José António Arantes Pedroso.

"Tem uns olhos que me apaixonam, faz-me rir a toda a hora, mesmo quando não quero, sabe os cantos ao mundo, sonha com mais, ama ver-me sonhar, é honesto, ampara-me todas as quedas, sabe ouvir, sabe o que dizer e sabe sempre o que fazer, tem um abraço que cheira a casa e, mais importante, tem o coração no sítio certo. (que fiquem mil coisas por dizer, temos tempo)", pode ler-se na publicação.

Às suas amorosas palavras, Júlia juntou uma fotografia onde posa no elevador ao lado do namorado.

A atriz e José António Arantes Pedroso vivem juntos há já alguns meses e estão, aparentemente, mais apaixonados que nunca.

Leia Também: Júlia Palha perdeu três quilos em cinco dias. "É desafiante"