Débora Monteiro é uma mãe muito 'babada' e por isso não perde a oportunidade de partilhar com os seus seguidores do Instagram retratos das filhas que vão testemunhando o crescimentos das mesmas.

Esta semana, por exemplo, a atriz e apresentadora da SIC publicou duas fotografias a preto e branco de Alba e Júlia que conquistaram os admiradores.

Os elogios não se fizeram esperar. Posto isto há uma questão que se coloca: qual das duas é mais parecida com a mãe?

Recorde-se que as meninas são fruto do relacionamento de Débora com Miguel Mouzinho.

