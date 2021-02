No meio do processo de divórcio com Opal Stone Perlman, Ron Perlman recebeu 'ordem' do juiz para se poder casar com a atual noiva, Allison Dunba.

Segundo a imprensa internacional, o tribunal declarou o ator como solteiro para que este possa trocar alianças.

O processo de divórcio com Opal Stone permanece, contudo, ainda em curso. O ex-casal separou-se no final de 2019.

