Judite Sousa usou a sua conta no Instagram para partilhar uma fotografia sua e deixar uma reflexão sobre o Natal, na qual fala de como o que encanta as pessoas nesta quadra festiva vai mudando ao longo dos anos.

"O Natal é aquela data simbólica, mais intensamente vivida pelas crianças, desejosas de conhecerem as surpresas do Pai Natal. Já vivi estes tempos e estes sonhos. Mas tudo muda e ainda bem que assim é. O encantamento é outro: Menos mágico; mais esperançoso, acreditando que 2024 será um ano extraordinário a todos os níveis, estando já a decorrer esse caminho de metamorfose junto do que há de belo na vida. E também do que há de mais desafiante e criativo", começou por escrever.

"Por isso, desejo a todos um Natal saudável e com sabores gostosos. Eu irei desforrar-me já que nas últimas semanas andei a 'trabalhar' para o 34! Brincadeira!", concluiu a jornalista.

