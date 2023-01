Judite Sousa foi a grande convidada da emissão desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, do programa 'Júlia', da SIC. A jornalista revelou estar muito magoada, principalmente pela forma como alguns colegas de profissão a trataram desde a morte do filho, em junho de 2014.

A propósito deste tema, Judite lembrou a polémica em torno da frase "senhora cá de casa", que disse para falar da empregada doméstica que tem há cerca de 25 anos. Na altura, a jornalista foi muito criticada pelo uso desta expressão, embora garanta que a disse com sendo "um rasgado elogio".

"[Disse] a senhora cá de casa no sentido de ser a dona da casa. A expressão significa ser a dona da casa, não a dona em termos de registo predial, mas é a mulher que decide o que eu como, que vai à farmácia comprar os meus medicamentos, que sabe onde estão as minhas camisolas e os meus sapatos, que tem os meus códigos... é a senhora cá de casa, efetivamente é", explicou.

Judite diz que, após estas declarações, foi "humilhada durante três semanas pelos colegas". "Chamaram-se racista e até pensaram organizar uma manifestação por ter dito uma coisa que me saiu da boca num tom elogioso", acrescentou.

"Apanharam as minhas fragilidades emocionais após a morte do meu filho para me atacarem de todas as formas e mais alguma", disse ainda.