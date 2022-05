Judite Sousa emocionou-se durante a conversa com Manuel Luís Goucha ao falar de José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes.

Apesar dos desentendimentos entre a jornalista e o casal, esta diz estar eternamente agradecida pela ajuda que teve na educação do filho, André.

"Estamos a falar do José Eduardo Moniz, da Manuela Moura Guedes e da dona Mafalda, que é uma senhora que trabalha com eles, mas que é da família deles. O André saía do [colégio] São João de Brito e algumas vezes ia para a redação da RTP fazer os trabalhos de casa, mas na maior parte das vezes ia para casa da Manela, eu saía às 21h30 e ele já estava jantada. Isso eu não esquecerei nunca"

E frisou: "Apesar das nossas divergências e afastamentos, eu sei que eles amavam o meu filho".

André, o único filho de Judite Sousa, viveu a maior parte da vida com a mãe devido ao divórcio dos pais, quando era ainda criança. O jovem morreu em junho de 2014, aos 29 anos.

