No terceiro dia das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, o príncipe William e a esposa, Kate Middleton, visitaram o País de Gales com os dois filhos mais velhos, George, de oito anos, e Charlotte, de sete.

Os duques de Cambridge não tiveram oportunidade de comparecer numa possível celebração do primeiro aniversário de Lilibet Diana, filha de Harry e Meghan, por terem esta visita oficial agendada no âmbito das celebrações do Jubileu.

William, Kate e as crianças passearam, cumprimentaram os locais e ainda tiveram oportunidade de conversar com os músicos que se preparavam para atuar num concerto especial realizado no Castelo de Cardiff.

