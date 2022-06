O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, marcaram esta quinta-feira presença no início das celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

O casal não esteve na varanda do palácio de Buckingham, por decisão da rainha, mas assistiu ao Horse Guards no Major General's Office. E foi precisamente no local que os paparazzi 'apanharam' uma interação entre o príncipe, a esposa e as crianças da realeza que também estavam no local.

O casal pediu às pequenas primas para que não fizessem barulho durante o evento, levando Harry a recriar assim um momento inusitado que há 30 anos deu que falar, precisamente, no anual Trooping the Color.

O duque de Sussex, de 37 anos, foi visto com o dedo diante da boca, fazendo para a prima Lena Tindall, de três anos, um gesto que pede silêncio. O mesmo gesto já tinha sido repetido por Harry em 1990, quando o príncipe, com apenas cinco anos, pediu igualmente silêncio à prima Beatrice, que tinha na época quase dois anos.



© Reprodução revista People

