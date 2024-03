Depois de ter chegado a Espanha a meio da semana, o rei Juan Carlos pôde desfrutar esta sexta-feira, dia 15, de um do seus passatempos favoritos: Navegar a bordo do El Bribón, o seu veleiro. Fê-lo, com sempre, em Sanxenxo, Pontevedra, para onde o emérito viaja com frequência.

O pai de Felipe VI apareceu descontraído e sorridente durante o percurso realizado no treino antes da regata - que está marcada para este fim de semana, a primeira série do campeonato espanhol na classe de 6 metros.

Muito de perto, a bordo de um barco auxiliar, seguia a filha mais velha, a infanta Elena, que chegou a Sanxenxo na noite de quinta-feira, pronta para passar o fim de semana com o pai.

Antes de embarcar, Juan Carlos conversou com a infanta ao chegar ao Clube Náutico de Sanxenxo. Ambos vestiam roupas náuticas, óculos escuros e boné.

