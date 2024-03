As visitas de Juan Carlos a Espanha são cada vez mais frequentes. Passou da invisibilidade quase absoluta à normalização destas viagens, que têm sempre como motivo a participação nas regatas em Sanxenxo.

Este fim de semana, o rei emérito voltará a Espanha para participar nestas regatas, segundo afirma a Vanitatis. Como sempre, ficará hospedado na casa do seu amigo Pedro Campos, que é também um dos tripulantes do seu barco, El Bribón.

E após este fim de semana, a próxima viagem de Juan Carlos a Espanha poderá estar também para breve. Ainda não se sabe se o rei emérito vai assistir ao casamento do presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, com Teresa Urquijo, que acontecerá no dia 6 de abril. Tanto a presença da rainha Sofia como a das duas filhas, as infantas Elena e Cristina, já estão confirmadas. Não se sabe também se os reis Felipe VI e Letizia vão marcar presença, apesar de terem sido convidados.

Outro evento onde a família real poderá ser vista - e na qual Juan Carlos também poderá participar - será o funeral do sobrinho dos reis eméritos, Fernando Gómez-Acebo, agendado para 8 de abril.

