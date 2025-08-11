A imprensa espanhola chama-lhe 'Operação Cascais' e pode estar quase finalizada. Falamos da possibilidade de Juan Carlos I mudar-se definitivamente para Portugal, onde pretende comprimir o seu último exilio.

O rei emérito de Espanha encontra-se exilado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, desde agosto de 2020. Na época, decidiu deixar Espanha para proteger a coroa dos escândalos em que se via envolvido, ligados a corrupção e problemas fiscais.

Contudo, aos 87 anos e com um estado de saúde cada vez mais frágil, Juan Carlos I terá tomado à decisão de mudar-se para Portugal.

'Operação Cascais' é uma decisão estratégica

Além do "desgaste físico e emocional" que viver em Abu Dhabi estará alegadamente a causar a Juan Carlos I, a 'operação Cascais' poderá ainda prender-se com os motivos de saúde já referidos e uma óbvia proximidade com Espanha.

O atual rei de Espanha, Felipe VI, não terá, segundo dizem, uma relação de grande proximidade com o pai, ainda assim compreende a importância de este ficar mais próximo do seu país de origem neste momento delicado e terá aprovado a decisão. A única imposição será manter uma vida discreta e longo de holofotes públicos.

Ao viver em Portugal, o antigo rei de Espanha fica a poucas horas da Galiza e poderá manter um maior contacto com a restante família, mais concretamente com as filhas, as infantas Elena e Cristina.

Por cá, Juan Carlos I beneficia de falar fluentemente português e ter amigos influentes, ligados à realeza e ao mundo empresarial, que lhe vão garantir a companhia que não tinha nos Emirados Árabes Unidos.

A zona escolhida por Juan Carlos I para viver em Portugal

O local escolhido por Juan Carlos I para viver terá sido entre Cascais e Estoril, avança a publicação ElTrapezio. Mais uma vez trata-se de uma decisão estratégica e emocional, já que são locais de grande afetividade para o antigo rei.

O pai do atual rei de Espanha cresceu no Estoril com a família, no seu primeiro exílio, após a proclamação da Segunda República Espanhola, e já durante a vida de casado visitava com frequência para Cascais - onde era tradição levar os filhos a comer os icónicos gelados da Santini.

Depois de terrem sido visitados alguns palacetes na zona de Cascais e Estoril, eis que já há casa para o antigo rei viver. De acordo com o El Nacional, nos primeiros dias de julho deste ano, Juan Carlos I terá viajado pessoalmente para Cascais para supervisionar as obras na mansão que elegeu.

A publicação, que cita fontes próximas da família real, fala numa casa avaliada em 4,5 milhões de euros, que sofreu obras para estar adaptada às suas necessidade de saúde. O local ficará acessível a cadeiras de rodas, tendo sido instalados elevadores e rampas em todos os locais, uma vez que devido ao avançar da idade o antigo rei desloca-se em cadeira de rodas sempre que não está a ser filmado ou fotografado.

Recorde-se que em 2020, aquando o exílio de Juan Carlos I em Abu Dhabi, falou-se imediatamente na possibilidade de o retiro do antigo rei ser em Portugal. Algo que até agora não se verificou.

Já em 2022 foi notícia a hipótese de visitar Portugal no âmbito da realização, em Cascais, de uma das etapas do Campeonato Europeu de Vela.

