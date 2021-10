Um semana depois da dura perda, José Semedo fez uso das redes sociais para homenagear a mulher, Soraia Semedo.

"Sempre juntos como sempre falámos um para o outro. I love you", escreveu o jogador do jogador do V. Setúbal na legenda de uma fotografia da companheira.

A mensagem do jogador acontece dias depois de Cristiano Ronaldo, amigo íntimo do casal, ter dedicado carinhosas palavras a Soraia e José na sua página de Instagram. Também Georgina Rodríguez se mostrou abalada com a perda.

