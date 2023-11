Sara Barradas completou 33 anos no dia 27 de novembro e o marido, José Raposo, quis preparar-lhe uma surpresa. No entanto, no final foi o ator que acabou surpreendido pela companheira.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram, José Raposo começou por relatar: "Pois é… ainda estou almareado! Então é assim: a minha cara-metade fez 33 anos na 2.ª feira 27. E eu preparei-lhe uma surpresa daquelas em que a família e amigos próximos estariam à sua espera num restaurante para jantar… e ela preparou-me uma surpresa em que às 3 da manhã estávamos a sair de casa para irmos para o aeroporto".

"Quando lhe expliquei o que ia fazer, ela explicou-me que já estava tudo combinado com os que lhe iriam fazer a surpresa! Ou seja, engrupiram-me todos muita bem! E ainda bem, pois viemos os dois com a nossa Lua passar três dias fabulosos aos Açores, Ponta Delgada, onde tínhamos estado há 12 anos", contou.

"Fizemos nesta mesma data 12 anos de casados, por isso os parabéns duplicam-se! Ficámos num hotel que já foi hospital, onde a reabilitação com temática histórica é perfeita, visitámos furnas, caldeiras, fábricas de chá, piscinas naturais, restaurantes regionais… enfim, o lugar comum de que temos um país que dentro da sua pequena dimensão tem uma diversidade cultural, paisagística, gastronómica enorme, é mesmo verdadeiro, comprovadíssimo nesta ilha mágica! Três dias envoltos em amor, com a minha Lua e a minha Sara! Obrigado pela bela surpresa amor… Amo-te", escreveu de seguida.

"P.s.: Para quem só está a ver agora, eu não sei pôr música nisto… e a Sara já dorme! Ninguém é perfeito…", disse, por fim. Veja na galeria o vídeo que José Raposo juntou à publicação.

Leia Também: Assim tem sido a 'escapadinha' de Sara Barradas e José Raposo aos Açores