Esta quarta-feira foi dia de festa em casa da família Norte. Vítor Norte completou 69 anos no dia 29 de janeiro, data que foi assinalada nas redes sociais pela filha e também atriz Sara Norte.

E após a mensagem de Sara, José Raposo também quis dedicar-lhe algumas palavras carinhosas.

Na sua página do Instagram, o também artista escreveu: "E já que estou em maré de parabenizar aniversariantes recentes que, além de muito admirar, tenho-os no coração, aqui dou os parabéns e faço um elogio àquele de quem costumo dizer que gostava de ser assim quando for grande: VÍTOR NORTE! Tenho a sorte grande de ter um ídolo como amigo".

Uma mensagem cheia de elogios ao colega e amigo que serviu para destacar este dia especial. "O Vítor fez ontem 69 anos, e é enorme como ator e como ser humano! A sua filhota, que conheço desde que nasceu, definiu-o no Instagram na perfeição com estas lindas palavras que transcrevo", acrescentou José, partilhando de seguida as palavras de Sara.

Veja a publicação na íntegra:

