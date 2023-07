Nicolau Breyner morreu em março de 2016, mas os amigos não deixam de o lembrar constantemente, em especial em dias importantes.

Foi o que aconteceu este sábado, dia 30 de julho, data de nascimento do ator. Para assinalar o 83.º aniversário do dia em que Nicolau Breyner veio ao mundo, o amigo e colega de profissão José Raposo usou as redes sociais para repartilhar uma publicação de uma fotografia de Breyner, a preto e branco, captada quando o ator tinha 25 anos.

"NICOLAU - 83 anos. Nicolau (que faz anos hoje) em O Comprador de Horas, no Teatro Monumental em 1965" pode ler-se, na descrição da fotografia.

