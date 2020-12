José Raposo decidiu dedicar a Fernando Lopes uma sentida homenagem. Através de uma partilha na rede social Instagram, o ator lembrou o trabalho notável do cineasta.

"Se fosse vivo, Fernando Lopes teria feito ontem [dia 28 de dezembro] 85 anos. Um vulto da cultura portuguesa que poucas vezes é lembrado. Curiosamente está a passar uma série na RTP baseada na obra do Mário Zambujal, a 'Crónica dos Bons Malandros', cuja adaptação foi feita para cinema pelo Fernando Lopes em 1984", começa por referir José Raposo.

Fernando Lopes pertenceu ao movimento do 'novo cinema português', "que revolucionou o cinema em Portugal nos anos 60", e tinha, na opinião de Raposo, um talento tão grande quanto o seu coração generoso.

"Infelizmente não trabalhei com ele, mas todos sabem no meio que além do seu grande talento tinha também carradas de generosidade e ternura para dar... Veio da sua terra natal, Maçãs de D. Maria (Leiria) aos 12 anos, para paquete num escritório da Baixa. Estudou, conviveu, tertuliou, e no início da RTP (1957) concorreu e ficou nos seus quadros. Dois anos depois tirou o diploma de realização de cinema na London Film School. Muitos dos seus filmes retratam muito bem a literatura portuguesa, através de adaptações fantásticas de livros de amigos seus que pertencem à nata dos grandes escritores portugueses", termina, lembrando em seguida uma lista de alguns dos filmes de Fernando Lopes.



