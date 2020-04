José Raposo usou a sua conta de Instagram para sair em defesa da mulher de António Cordeiro, Helena, após esta ter sido alvo de duras críticas por ter decidido deixar o ator aos cuidados da Casa do Artista.

O artista começa por recordar a doença contra a qual António batalha, nomeadamente, uma paralisia supranuclear. "Esta doença é incurável e degenerativa, provocando rigidez nos músculos, dificuldades na fala e demência, entre outras consequências", sublinha.

Posteriormente afirma: "A Lena é uma guerreira! A Lena dedicou-se de corpo e alma ao amor da sua vida, e eu mais os amigos próximos do casal somos testemunhas! Ela passou a ser os braços, as pernas, o corpo do António! Só assim poderia o António ficar em casa, pois as 24 horas do dia eram passadas a ir (a Lena tirou a carta por isto) a fisioterapeutas, médicos, hospitais, e em casa todas as ações do dia-a-dia, sendo que para andar, ela tinha de conduzi-lo agarrando-o por trás".

"E mesmo assim o António caía algumas vezes por dia, pois o desequilíbrio é sintoma maior da doença, e ele pesava mais que ela, óbvio! Ora, recentemente, com o agravar da situação (o António já não andava nem falava), a Lena viu-se obrigada a internar o marido na Casa do Artista, instituição de grande mérito como se sabe", adiantou.

Entretanto, deixa um recado: "E, meus senhores, não é que as mentes perversas das pessoas que só vêm às redes sociais destilar veneno sobre o que não conhecem, começaram a insinuar que a Lena tinha 'despachado' o António para a Casa do Artista porque agora ele já não lhe servia para nada?! Nem vale a pena comentar... o que eu queria aqui salientar é que esta história é mais uma das que provam que o amor é sempre vencedor, e nesta época de calamidade mundial, sem dúvida que o amor nos está a unir de forma natural... quase sem se dar por isso".

